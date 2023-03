Tradizionale premiazione per i soci sportivi di Aci Como. Al Driver sono stati premiati i protagonisti delle stagioni agonistiche 2021 e 2022. Il vincitore assoluto della classifica ha però un solo nome, visto che in entrambi i casi al primo posto si è piazzato il giovane pilota di Porlezza Marco Butti, protagonista nelle competizioni di ogni tipo in pista. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Como Andrea Polichetti e il sindaco della città, Alessandro Rapinese. A fare gli onori di casa, il presidente di Aci Como Enrico Gelpi, con il direttore Roberto Conforti, i consiglieri Enrico Guggiari e Alberto Casati e tutto lo staff dell’ente di viale Masia.

Riconoscimenti per tutti i tesserati Aci che si si sono distinti ad ogni livello e in tutte le categorie dell’automobilismo sportivo oltre che per associazioni, personaggi, aziende e mass media che hanno supportato l’Aci nella sua opera, in particolare l’organizzazione di gare. Su tutte il Rally Trofeo Villa d’Este, che Espansione Tv segue ormai da anni con lunghe dirette. La corsa in questo 2023 farà ancora parte del Campionato italiano asfalto, che scatta il 20 aprile a Verona con il Rally Due Valli. L’appuntamento con l’evento lariano è fissato per venerdì 22 e sabato 23 settembre.