“Per quanto riguarda l’autostrada, Como è la vittima ideale. Si tratta di lavori per la sicurezza però e devono essere fatti, c’è poco da inventare”.

Lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso e caos in città, per il primo cittadino di Como “non ci sono alternative”. Il cantiere proseguirà fino a fine maggio, per poi riprendere nuovamente a settembre e concludersi prima di Natale. Facile ipotizzare che le code registrate da giovedì, quando è stato attivato lo scambio di carreggiata, restino una costante pressoché quotidiana.

Al cantiere in A9 si aggiungono i lavori in via Cecilio, un intervento che aggiunge ulteriori disagi alla viabilità.

Sulla viabilità a Como incombe anche l’incognita del cantiere in via Borgovico, non ancora riprogrammato dopo che era stato bloccato proprio per il caos creato in città.

Nessuna ipotesi di modificare il programma dei lavori dunque per il sindaco, che invita a scegliere mezzi di trasporto alternativi.