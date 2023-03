A Como è nata una nuova organizzazione di volontariato. Nei cieli sopra il lago, il controllo delle valli e del bacino così come la sicurezza delle persone saranno assicurati anche dal lavoro dei volontari dell’Aero Soccorso. L’ente, già attivo dalla scorsa estate nelle operazioni di “Lario Sicuro” conta 16 soci fondatori e una storia di volontariato ancor più lunga ha spiegato Giorgio Porta presidente dell’Aero Club Como, oggi Safety Manager e responsabile del nucleo permanente di pronto intervento dell’Idroscalo di Como. “Tutto nasce nel 1987 quando a seguito di un tragico incidente aereo a Conca di Crezzo persero la vita 37 persone. Tragedia che avvenne poco dopo l’alluvione in Valtellina. L’Aero Club al tempo fu coinvolto per partecipare ai soccorsi e all’organizzazione del modus operandi dell’inchiesta aerea”. E da quel momento non ha mai smesso di dimostrare il proprio spirito collaborativo. Ad oggi, sono oltre una decina i volontari che metteranno la propria esperienza al servizio dell’obiettivo finale: “diventare un punto di riferimento per il territorio”.

“Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi dell’estate, i maggiori pericoli su cui vigilerà la squadra in volo saranno quelli per la navigazione, la balneazione e il rischio incendi” spiega il presidente marco Cigardi. La sede dell’Associazione sarà all’Aero Club di Como, mentre un’altra base operativa sarà all’aeroporto di Verzago nel comune di Alzate Brianza. In futuro potrebbe poi essere creata una terza base in centro lago. I volontari in grado di pilotare, utilizzeranno i mezzi a disposizione dell’Aero soccorso, e cioè idrovolanti ed elicotteri oltre ai mezzi terrestri.

Alla presentazione dell’Aero Soccorso Como O.D.V anche il prefetto Andrea Polichetti che ha ringraziato i volontari per il supporto alla comunità, il sindaco Alessandro Rapinese che ha assicurato all’associazione il sostegno del Comune e il presidente uscente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi.