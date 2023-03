RistorExpo. Taglio del nastro per RistorExpo a Lariofiere di Erba. L’evento dedicato alla ristorazione con la presentazione di novità e tendenze, incontri con i professionisti del settore, laboratori di idee e aziende del settore per mostrare e far conoscere i loro prodotti. La manifestazione proseguirà fino a mercoledì 8 marzo. Il tema della 25esima edizione punta a far riflettere e anche discutere: “La sostenibilità” o meglio “l’enogastronomia non sostenibile”.

Gli spazi di Lariofiere si popoleranno di un pubblico specializzato ma non solo. Per quattro giorni, dalle 10 di mattina alla sera, si alterneranno discussioni, show cooking, masterclass e presentazioni (anche per il settore del drink). Tanti i nomi noti. Tra gli chef più famosi, anche Davide Scabin, Cristiano Tomei e Mauro Elli che racconteranno la loro idea di “buono”.

Tra gli appuntamenti in programma “I Bianchi nuovi. Il racconto della vendemmia 2022 in 6 bicchieri” con una degustazione guidata. Le masterclass che si alterneranno dalla mattina alla sera con gli chef Giuliano Baldessari, Chiara Pavan e Francesco Brutto e infine Marco Ambrosino. Domani l’appuntamento con il Focus pizza al quale parteciperà lo chef piazzaiolo Gino Sorbillo. Ampio spazio sarà dedicato alle nuove generazioni con Ristorexpo Young Cup, e poi alla formazione professionale di CFP. Attenzione inoltre al territorio negli spazi pensati da Slow Food e Confcommercio-Fipe.

RistorExpo – come detto – proseguirà fino a mercoledì 8 marzo. L’orario di apertura va dalle 9 alle 18.30 (mercoledì chiusura alle 18).