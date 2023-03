Semaforo e senso unico alternato 24 ore su 24 a Blevio, sulla Lariana, per i lavori di manutenzione della rete viaria commissionati dalla Provincia di Como. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, soprattutto nelle ore di punta. Dopo i disagi, da domani per ridurre i problemi dovrebbero essere presenti due movieri nella fascia oraria più a rischio, dalle 7 alle 8.30.

I lavori dovrebbero proseguire fino al 30 marzo prossimo. Il cantiere prevede il senso unico alternato costante, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e prefestivi. “Gli interventi prevedono scavi profondi sulla carreggiata e non è possibile prevedere la riapertura al traffico neppure in orari serali e notturni o nei fine settimana”, precisano da Villa Saporiti.

Il senso unico alternato, regolato da un semaforo, sta creando però pesanti disagi al traffico. La mattina, in direzione di Como si registrano lunghe code e tempi di percorrenza difficili da calcolare. Situazione simile, ma in senso opposto nel pomeriggio, nella fascia oraria che coincide per molte persone con il rientro dal lavoro.

Numerose oggi le segnalazioni di automobilisti intrappolati nel traffico. L’amministrazione provinciale ha fatto sapere che, per ridurre i problemi, da domani mattina dovrebbero essere in servizio due movieri per regolare il traffico in corrispondenza del cantiere.