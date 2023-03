Un nuovo infopoint, la sfida di un calendario di eventi che non si limiti alla stagione estiva e un rapporto costante con gli utenti anche sui social. Villa del Balbianello riaprirà i cancelli sabato 11 marzo, forte di un numero di visitatori nel 2022 che, per l’ottava volta consecutiva, è valso alla dimora di Tremezzina il titolo di bene del Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) più visitato d’Italia.

Gli obiettivi

“Il 2023 è per noi un anno molto importante perché celebriamo il cinquantesimo della conquista del Polo Nord da parte del Conte Guido Monzino – commenta Giuliano Francesco Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina – Visti gli ottimi risultati dell’inverno 2022, come ormai facciamo da anni, resteremo aperti fino all’Epifania. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa sia seguita da un numero sempre maggiore di addetti culturali, turistici e operatori del mondo della mobilità e dei trasporti”.

I numeri

Nei mesi di chiusura sono stati eseguiti lavori di manutenzione alla dimora e al giardino e prima dell’estate verrà inaugurato un nuovo infopoint all’inizio dei percorsi pedonali che conducono alla Villa. Rifatto anche l’impianto parafulmini.

Nel 2022, quasi 170mila persone hanno visitato Villa del Balbianello. Di questi, oltre 130mila erano stranieri provenienti principalmente da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, USA e Spagna, ma anche Romania, Polonia e India.

I matrimoni

La dimora resta richiestissima per matrimoni e proposte di nozze. Il 2023 è già sold out da aprile a ottobre con 160 prenotazioni soprattutto di coppie straniere provenienti da America, Regno Unito, Australia, Germania, Singapore, Svizzera e qualcuna italiana.

In crescita i canali social della Villa affacciata sul lago, che contano decine di migliaia di follower, a partire dai 117mila della pagina Instagram. Il calendario prevede un fitto programma di eventi, dalle giornate Fai di primavera del 25 e 26 marzo fino a ottobre, con l’obiettivo di scommettere anche sul resto dell’anno, fino a 7 gennaio puntando pure sugli eventi natalizi.

Villa del Balbianello sarà aperta tutti i giorni esclusi lunedì e mercoledì non festivi, dalle ore 10 alle 18 con orario continuato; ultimo ingresso per visitare solo il parco alle ore 17 e ultima visita guidata agli interni alle 16.30.