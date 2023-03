Colpito con pugni in faccia e ferito con i cocci di una bottiglia in un tentativo di rapina. E’ accaduto ieri sera in piazza Vittoria a Como. La vittima è un 52enne algerino, soccorso da un’ambulanza e curato per le ferite, che fortunatamente non sarebbero gravi. Arrestato dalla polizia il presunto responsabile, un 47enne turco. L’uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti della questura di Como, intervenuti dopo la segnalazione di un passante che ha assistito all’aggressione.

Il 47enne avrebbe minacciato il 52enne, chiedendogli di consegnargli il denaro che aveva con sé. La vittima ha detto di non avere nulla e sarebbe poi stata picchiata e ferita. Il 47enne, irregolare in Italia è già noto alle forze dell’ordine è stato processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. Ha chiesto i termini a difesa e rimarrà in carcere in attesa della prossima udienza.