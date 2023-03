Incidente tra una moto e una carrozzina elettrica nel pomeriggio di oggi in viale Varese a Como. I due mezzi si sono scontrati per cause ancora al vaglio della polizia locale. Ferite le due persone coinvolte, anche se fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi e nella zona si sono verificate code e rallentamenti.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 16.30 all’altezza del semaforo in corrispondenza della basilica del Crocifisso. Il motociclista, dopo l’impatto è caduto a terra. Dopo l’impatto, anche la carrozzina si è rovesciata di lato e il disabile è a sua volta caduto a terra. Inizialmente le condizioni dei due uomini, 30 e 43 anni sono apparse critiche. Fortunatamente poi la situazione è apparsa meno grave.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118. In viale Varese anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa da piazza Cacciatori delle Alpi per consentire le operazioni di soccorso i rilievi. E’ stata riaperta dopo le 17.30.