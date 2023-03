Grave incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi a Carimate, in via Nobili Calvi. Una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe urtato lateralmente un’altra macchina, una Chevrolet Kalos, che viaggiava in direzione opposta. Dopo l’impatto, la Punto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un palo della luce.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù. Le condizioni dell’uomo alla guida della Punto sono apparse molto gravi. L’uomo era in arresto cardiaco. Una delle ipotesi è che proprio il malore possa essere stato la causa dell’incidente. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni purtroppo molto gravi. Solo traumi lievi invece fortunatamente per la donna alla guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù.