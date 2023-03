Brenna, incendio in una ditta. Sono quattro le squadre dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Erba e Cantù impegnate dalle 12.50 in via Cervino nel comune di Brenna in una ditta per un incendio che ha interessato un forno di verniciatura.

Sono in corso le operazioni di smaltimento fumi e calore dell’incendio e messa in sicurezza. In posto 118 e carabinieri.