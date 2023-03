Elezioni a Cernobbio 2023. Il 14-15 maggio i residenti saranno chiamati a votare per scegliere il primo cittadino. Oggi Simona Saladini, già sindaco del comune per due mandati (nel 2003 e nel 2008) si ricandida. Non più con il centrodestra, come nell’ultima tornata elettorale, ma questa volta senza alcun simbolo di partito. “Progetto Cernobbio” è il nome della lista civica della candidata

“La nostra visione nostra è molto di più di un programma elettorale, vuole essere una risposta concreta dove io e la mia squadra insieme diremo cosa si fa, per dare risposte e soprattutto realizzarle. La nostra visione vuole coinvolgere le frazioni e parlare di qualità della vita, cultura e turismo. Vogliamo mettere in gioco tutto senza dimenticare chi abita qui” spiega Saladini.

Un punto su cui promette di concentrarsi: la riqualificazione urbana. Sia per rispondere alle necessità sanitarie che per creare luoghi d’incontro per la comunità. Dopo l’esperienza degli eventi di Natale a Cernobbio, anche se con largo anticipo rispetto alle feste, Saladini mette le mani avanti. “Nessuno discute sul brand Città dei Balocchi, ma dobbiamo insieme pensare ai bisogni dei cernobbiesi e pensare a un Natale che sia fuori. A un Natale dove Villa Erba sono felice abbia diversificato e vada oltre ai matrimoni. Però è anche vero che Cernobbio ha messo delle risorse e questo diversificare diventa anche compito loro riempirlo di contenuti. Non con le nostre risorse”. Con la candidata presenti gli altri componenti della lista: Simone Braglia, Alessandro Tettamanti e Giacomo Belloco.