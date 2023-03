Maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e calunnia alla ex compagna, arrestato dai carabinieri di Lomazzo un 34enne. L’uomo è accusato anche di crollo di costruzioni perché avrebbe cercato di far esplodere la casa in cui viveva la donna.

I militari dell’Arma hanno eseguito ieri l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 34enne, portato al Bassone in attesa dell’interrogatorio. I carabinieri avevano avviato le indagini dopo la denuncia della ex compagna, che avrebbe subito ripetuti maltrattamenti.

Dopo l’ennesima aggressione e violenza sessuale sono intervenuti i carabinieri di Lomazzo. Come accertato dagli inquirenti, l’uomo avrebbe anche aperto la bombola del gas prima di allontanarsi, con l’obiettivo di far esplodere l’abitazione della ex compagna. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono sfociati nell’ordinanza di arresto.

Sempre nelle scorse ore, i carabinieri di Lomazzo hanno ricercato e arrestato anche un 34enne che deve scontare una pena di tre anni per la ripetuta violazione delle misure cautelari alle quali era sottoposto per una rapina commessa nel 2000.

Tre invece le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Cantù. I militari dell’Arma di Lurate Caccivio hanno contestato l’accusa di furto a una 50enne sudamericana sorpresa a rubare in un centro commerciale. Due denunce sono scattate nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti nelle zone boschive. I militari dell’Arma di Appiano hanno smantellato cinque bivacchi nel Parco Pineta, in territorio di Oltrona San Mamette. Denunciati per invasione di edifici un 30enne e un 24enne, entrambi immigrati trovati all’interno di un immobile dismesso. Uno dei due è stato segnalato anche perché non aveva i documenti. L’area è stata poi messa in sicurezza.

I controlli straordinari del territorio dei carabinieri della compagnia di Cantù proseguiranno anche nelle prossime settimane e impegnano i carabinieri in divisa e in borghese.