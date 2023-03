Giovanni Trapattoni compie 84 anni. Da tutto il mondo del calcio e da tanti appassionati sono giunti gli auguri ad uno dei tecnici più vincenti della storia: nel suo palmares sette campionati italiani, tre Coppa Uefa, una Coppa della Coppe, una Coppa Campioni, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, due Coppe Italia, una Supercoppa tricolore, un Campionato tedesco, una Coppa di Germania, una Coppa di Lega tedesca, un campionato austriaco e uno portoghese.

Nella carriera ha allenato, oltre alle Nazionali italiana ed irlandese, Milan, Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Benfica, Stoccarda e Salisburgo.

Una curiosità lega Giovanni Trapattoni al Calcio Como. Il suo esordio assoluto in prima squadra, con la maglia del Milan, fu proprio in una partita contro i lariani. Era il 29 giugno del 1958 e Trapattoni scese in campo fin dall’inizio, schierato dall’allenatore Luigi Bonizzoni, nella gara di Coppa Italia Milan-Como, terminata 4-1 a favore della formazione rossonera. Gli azzurri erano allenati dall’argentino Hugo Lamanna e in quella stagione militavano in serie B.

Trapattoni fa parte di un cospicuo numero di calciatori che hanno vissuto la loro “prima” contro il Como o comunque al Sinigaglia.

Nel 1927, per celebrare l’inaugurazione dello stadio cittadino, fu organizzata la Coppa Volta, a cui partecipò anche l’Inter. L’allenatore nerazzurro Arpad Weisz fece esordire a 17 anni Giuseppe Meazza – uno tra i più grandi centravanti nella storia del calcio italiano – che si fece conoscere fin da subito con una doppietta nel derby fra Inter e Unione sportiva Milanese.

Il 22 febbraio 1981 contro il Como, ma a San Siro, prima apparizione in serie A per Giuseppe “Beppe” Bergomi, poi diventato una bandiera dell’Inter e della Nazionale, con cui vinse il titolo mondiale in Spagna nel 1982. Lo stesso Bergomi ha poi allenato nel settore giovanile del Como nella stagione 2013-2014.

Un altro campione del mondo (in questo caso 2006), Daniele De Rossi, a 19 anni esordì in A a Piacenza (campo neutro) contro gli azzurri, nella sfida vinta dai lariani per 2-0 contro la Roma.

Il 16 maggio del 1982, in un Torino-Como terminato 0-0, iniziò la sua carriera in A il difensore Roberto Cravero, poi diventato una bandiera dei granata e ora apprezzato commentatore televisivo.

La lista degli esordi di futuri campioni contro gli azzurri non è terminata: nell’elenco compare anche il rossonero Demetrio Albertini, entrato al posto di Angelo Colombo in Milan-Como (4-0 finale per la squadra di Arrigo Sacchi).

Nella giornata iniziale di serie A 2002-2003, nell’Empoli che sul Lario vinse per 2-0, alla sua “prima” in A segnò una rete Antonio “Totò” Di Natale, poi diventato uno dei centravanti più prolifici degli anni recenti con la casacca dell’Udinese.

Non si può infine dimenticare l’esordio assoluto in una gara ufficiale in Italia del grande Paulo Roberto Falcao. Anche in questo caso si tratta del primo turno di campionato, con la Roma – in cui militava l’asso brasiliano – che vinse per 1-0 sulle rive del Lario. Era il 14 settembre del 1980.