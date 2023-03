Vigilanza privata, giovedì dalle 10 alle 12 in via Belvedere a Como è previsto un presidio organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per chiedere per i lavoratori del settore il rinnovo del contratto fermo dal dicembre del 2015.

“Gli stipendi sono fermi da sette anni. – spiegano i sindacati – Il mancato rinnovo si traduce in retribuzioni troppo basse rispetto al caro vita, per compiti e mansioni che hanno una responsabilità e un rischio rilevante. Mentre si fa avanti il fenomeno delle aziende esterne che offrono servizi con contratti pirata”.

In Lombardia sono più di 20mila i lavoratori della vigilanza. “Non è ammissibile che nel nostro Paese ci siano così tanti lavoratori con contratti collettivi scaduti da anni e che pur lavorando sono poveri. – concludono i sindacati – Le istituzioni non possono stare in silenzio”.