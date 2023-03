Corsie ridotte sul lungolago di Como da questa mattina. Gli interventi legati al cantiere delle paratie, fino al 5 aprile interesseranno anche la carreggiata stradale. Le corsie del lungolago saranno chiuse al traffico, una per volta secondo l’avanzare del cantiere. Sarà sempre garantito il transito su un’unica fila in direzione dello stadio cittadino.

Ai provvedimenti viabilistici si associano modifiche che riguardano il trasporto pubblico locale, i taxi e le auto a noleggio con conducente. E’ infatti chiusa la traffico la corsia preferenziale da via Cairoli fino all’inizio di Lungo Lario Trieste. Sul sito di Asf Autolinee è possibile conoscere il dettaglio delle modifiche al servizio.

Previsti anche ulteriori provvedimenti. Da oggi, dalle 7 alle 19 il semaforo all’altezza del civico 19 di piazza Cavour, davanti all’hotel, è lampeggiante e l’attraversamento dei pedoni regolato da movieri. A partire dalle 19 i tecnici ripristineranno il funzionamento in automatico dell’impianto.

I lavori in piazza Cavour sono legati al cantiere delle paratie e in particolare alle linee di drenaggio delle acque piovane. I lavori delle fognature dovrebbero concludersi entro il 5 aprile.

Intanto si avvia alla riapertura il primo tratto del lungolago, quello che va da Sant’Agostino fino alla darsena. In questo caso infatti la parte di competenza regionale è terminata mentre manca ancora quella comunale, ossia gli arredi urbani, quindi aiuole, piante e panchine. Non verrà consegnata subito invece la parte compresa tra la darsena e piazza Cavour. Contrariamente a quanto annunciato, il completamento dell’opera non sarà contestuale al primo tratto ma slitterà di almeno un mese.