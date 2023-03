Nasconde cocaina in macchina e rifiuta di sottoporsi al test antidroga, denunciato dai carabinieri di Lurago d’Erba un 50enne comasco. L’uomo è stato fermato nell’ambito dei controlli straordinari per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga dei militari dell’Arma della compagnia di Cantù.

I carabinieri hanno controllato il 50enne a Inverigo. L’uomo si è rifiutato di fare il test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno perquisito la sua auto e trovato dosi di cocaina. La droga è stata sequestrata. Il 50enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Immediato il ritiro della patente di guida. La vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

Segnalato per uso personale di droga invece un 38enne italiano residente in Svizzera. I carabinieri di Appiano Gentile lo hanno fermato per un controllo e sulla sua auto hanno scoperto e sequestrato dosi di cocaina.

I carabinieri della compagnia di Cantù, stazione di Mozzate, hanno ricercato, rintracciato e arrestato un 45enne destinatario di un ordine di carcerazione. Deve scontare una pena di 6 anni per estorsione aggravata dall’uso delle armi, produzione, traffico e detenzione di droga, reati commessi nel 2018. E’ stato portato in carcere al Bassone.