Interventi sul Seveso e sul torrente Lusert nella zona di Montano Lucino per la messa in sicurezza del territorio. La Regione ha stanziato 14,5 milioni di euro per opere di laminazione. I fondi sono stati erogati nell’ambito di un finanziamento di complessivi 83 milioni di euro destinati a contrastare il dissesto idrogeologico.

La delibera, approvata oggi dalla giunta lombarda, prevede, tramite la messa a sistema di tre programmi di intervento, l’attivazione di 38 azioni mirate sull’intero territorio regionale.

L’assessore regionale

“Ci siamo adoperati tempestivamente – ha sottolineato l’assessore regionale a Territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi – affinché tutte le provincie lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L’impegno preso oggi rappresenta un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali. Abbiamo previsto investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico”.

“Una delibera che rafforza l’attenzione verso una gestione sostenibile del territorio e la sua salvaguardia”, aggiunge l’assessore.

Il sindaco

Alla provincia di Como sono stati destinati 14,5 milioni di euro per la laminazione del Seveso a Montano Lucino. “Il progetto è nato grazie al lavoro di un consorzio tra i Comuni coinvolti. Un lavoro voluto per risolvere il problema delle esondazioni e con la partecipazione anche di aziende del territorio – sottolinea il sindaco di Montano Alberto Introzzi – E’ stata una collaborazione tra Montano, Grandate, Luisago, Villa Guardia e San Fermo per il progetto di fattibilità”.

“Ora l’intervento potrà concretizzarsi – continua il sindaco – Sarà realizzata una vasca di laminazione naturale nel prato tra il centro commerciale e l’ospedale Sant’Anna. Sarà realizzata inoltre una vasca di laminazione a Villa Guardia lungo il torrente Lusert e sul corso del Seveso nei comuni di Grandate e Luisago. Dopo la valutazione positiva sull’impatto ambientale è già partita la definizione del progetto definitivo ed esecutivo”.