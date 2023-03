La sosta a Cantù diventa smart. Terminati i lavori per un nuovo sistema di gestione dei parcheggi nella Città del Mobile, che sarà inaugurato ad aprile.

Il sistema prevede 37 nuovi parchimetri alimentati a corrente, 8 pannelli a messaggio variabile con indicazione dei posti liberi, 10 pannelli con i dati di occupazione per specifiche vie o zone, 12 telecamere di sorveglianza e 651 sensori interrati.

“Lo smart parking agevolerà i cittadini nella ricerca di parcheggio e permetterà di ridurre il traffico causato da ricerche inefficaci di stalli di sosta liberi – spiega il vicesindaco e assessore alle partecipate Giuseppe Molteni – Gli effetti positivi dunque coinvolgeranno più fronti: da quello della sicurezza stradale, a quello del consumo di suolo, oltre a una riduzione di inquinamento acustico”.

Completato l’allestimento dei nuovi strumenti per la sosta, è in fase di sperimentazione anche l’app 4Park, che sarà disponibile per i diversi sistemi operativi. Verranno a breve applicati sui parchimetri i QRCode per permettere più facilmente agli utenti di scaricare l’applicazione.

“Possiamo configurare il progetto di Smart Parking all’interno del grande e attuale tema della smart mobility – aggiunge Molteni – Attraverso sensori e telecamere potremo, nel rispetto della privacy degli utenti, raccogliere dati per una progettazione sempre più razionale degli investimenti pubblici e privati futuri, grazie ad una valutazione oggettiva di traffico e soste”.

L’amministrazione comunale è ancora al lavoro su alcuni nodi da sciogliere. “Abbiamo studiato la possibilità, per le persone con disabilità, di esporre semplicemente il contrassegno disabili – conclude Molteni – Siamo però consapevoli della necessità di dover affrontare ulteriori questioni sollevate da cittadini ed esercenti. Nei prossimi giorni è in programma un incontro per analizzare le richieste pervenute e studiare le migliori soluzioni possibili”.