Nessuna offerta per realizzare i lavori di riqualificazione della struttura sportiva di via Longoni. La gara indetta dal Comune di Como per assegnare l’intervento è andata deserta. Per l’opera è previsto un investimento di quasi un milione di euro, finanziato in gran parte con i fondi del Pnrr.

“Come risulta dalla piattaforma Sintel, si attesta che la gara negoziata per la riqualificazione dell’impianto sportivo campo rugby in via Longoni è andata deserta in quanto entro il termine fissato per il 13 febbraio 2023, ore 17 non sono pervenute offerte”, si legge nella determina ufficiale pubblicata da Palazzo Cernezzi e firmata dal direttore del settore Giuseppe Ragadali.

Il flop della gara potrebbe bloccare l’intero progetto e mette a rischio il finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr. Complessivamente, per i lavori sono stati destinati al Comune di Como 766mila euro. Somma alla quale si dovrebbero aggiungere 150mila euro messi a disposizione direttamente da Palazzo Cernezzi per completare il finanziamento dell’intervento.

L’importo a base gara per i lavori, come emerge dai documenti ufficiali del Comune di Como, era di 750mila euro. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un campo da padel, un nuovo impianto per gli skate, la riqualificazione della pista per i pattinatori, la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi, la sistemazione delle aree verdi e la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo da rugby.

Un rifacimento complessivo della struttura, finanziato come detto in gran parte dal Pnrr. Il Comune aveva già assegnato anche l’incarico per realizzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, finanziato con poco più di 15mila euro.

La gara deserta per assegnare i lavori rimette in discussione il progetto e costringe il Comune a ripartire da zero, con il rischio di perdere i fondi e veder naufragare il progetto.