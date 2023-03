Limitazioni per gli autobus e i mezzi pesanti sulla statale Regina da lunedì 3 aprile. L’Anas ha pubblicato l’ordinanza che prevede il transito in un’unica direzione per i veicoli di lunghezza superiore a 9,1 metri nel tratto compreso tra Ossuccio e Colonno. Il provvedimento, che lo scorso anno era scattato a fine maggio, entrerà in vigore già prima di Pasqua.

Un tentativo di ridurre i disagi sulla Regina, alla luce anche dei dati degli ultimi fine settimana, che hanno registrato una mole di traffico già da piena stagione turistica. L’aumento dei mezzi in transito deve fare i conti anche con i lavori legati al cantiere della variante della Tremezzina e le relative restrizioni. Come richiesto dal prefetto di Como Andrea Polichetti, Anas ha dunque già predisposto l’ordinanza per i mezzi pesanti.

Le fasce orarie

Le fasce orarie dovrebbero ridurre i problemi nelle strettoie di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio, evitando che l’incrocio tra mezzi pesanti e autobus che viaggiano in direzioni opposte provochi intoppi e blocchi della circolazione.

Il provvedimento dell’Anas prevede dalle 6.30 alle 14 il divieto di transito per autobus e mezzi pesanti da Ossuccio verso Colonno, in direzione di Como. Dalle 14 alle 19.30 è in vigore invece il divieto di transito in senso opposto, da Colonno verso Ossuccio.

I mezzi esclusi

L’ordinanza interessa tutti i veicoli di lunghezza superiore a 9,1 metri. Sono esclusi i mezzi che partono o hanno come destinazione il tratto tra Argegno e Menaggio e i veicoli per trasporto persone con origine o arrivo nello stesso tratto.

Le limitazioni non valgono per le forze di polizia, i mezzi di soccorso, gli autobus di linea e del trasporto pubblico e i veicoli dei servizi di raccolta rifiuti e di cantiere. L’ordinanza dell’Anas rimarrà in vigore fino al 31 ottobre prossimo.

Venerdì intanto è fissato un incontro coordinato dal prefetto per valutare proprio la situazione del traffico sulla Regina in vista della Pasqua e dei ponti primaverili.