Ulteriori 9 milioni e 400mila euro di liquidità per le imprese. Regione Lombardia ha approvato il secondo provvedimento di concessione del fondo ‘Confidiamo nella ripresa – Energia’, uno strumento per sostenere le piccole e medie imprese favorendo l’accesso alla liquidità per fronteggiare l’aumento dei costi gestionali e produttivi e incentivare gli investimenti. Ad oggi, 505 imprese, hanno ricevuto liquidità. Lo strumento è ancora aperto e disponibile.

Alla provincia di Como è destinato 1.395.000 euro.

La misura è rivolta a tutte le Pmi lombarde, iscritte al Registro delle Imprese e con almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

Grazie ai finanziamenti concessi dalla Regione le imprese possono realizzare nuovi progetti per l’efficientamento energetico e l’autoproduzione di energia oppure utilizzare il contributo come sostegno sotto forma di capitale circolante, anche per il pagamento dei maggiori costi energetici, non legato a progetti di investimento.