Lavori sul lungolago e sulla Lariana. Settimana a rischio caos traffico. Carreggiata ridotta sul lungolago di Como e lavori sulla Lariana, con il senso unico alternato all’altezza delle gallerie di Blevio. I prossimi giorni si annunciano ancora ad alto rischio caos in città. I sindaci del capoluogo lariano, di Blevio e Torno hanno annunciato un patto di collaborazione con l’obiettivo di coordinare gli interventi ma anche di intervenire in tempo reale in caso di problemi imprevisti sulle strade.

Gli ultimi giorni hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti comaschi, intrappolati quasi quotidianamente nel traffico legato ai lavori sul lungolago, sommati a quelli dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso e della Lariana.

Sul lungolago la carreggiata è ridotta per i lavori di realizzazione della pista ciclabile da Sant’Agostino verso piazza Cavour e per il cantiere delle paratie. Da oggi, inoltre, si aggiungono nuovi interventi nelle gallerie tra Blevio e Como. Dalle 8.30 alle 20 è stato istituito il senso unico alternato, un provvedimento che dovrebbe ripetersi fino alla giornata di mercoledì.

Alla situazione già delicata sul fronte viabilistico si sommano, come oramai noto, le difficoltà legate al cantiere in A9. Considerando che si tratta della settimana di Pasqua che vedrà l’arrivo di molti turisti in città il caos viabilità potrebbe verificarsi. Nota positiva la chiusura delle scuole per le festività. Che consentirà, almeno nell’ora di punta del mattino, una riduzione delle auto in circolazione.

Una buona notizia arriva per la Statale Regina dove a Griante i lavori del cantiere della variante della Tremezzina si interromperanno. Decisione presa per non intralciare i flussi turistici. Raccogliendo le istanze del territorio rappresentate durante il Tavolo di Coordinamento presieduto da Prefettura e Provincia, Anas ha annunciato la sospensione del senso unico alternato a Griante dal 6 aprile al 12 aprile compreso. Il cantiere per la realizzazione del muro lato lago riprenderà, con il senso unico alternato regolato da semaforo, dal 13 aprile.