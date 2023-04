Controlli potenziati per il periodo pasquale sulla statale Regina. Alla luce di una situazione definita “oggettivamente problematica per i cantieri della variante della Tremezzina”, il prefetto di Como Andrea Polichetti ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale. Da domani e fino al 12 aprile inoltre sarà sospeso il senso unico alternato a Griante.

Il prefetto ha presieduto oggi una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Un vertice durante il quale è stata esaminata la situazione viabilistica della strada statale Regina. Già abitualmente, nel periodo pasquale la situazione del traffico è critica sulla strada del lago per l’elevato numero di veicoli in transito.

“Quest’anno – sottolinea la prefettura – la situazione è oggettivamente più problematica per la presenza, in territorio di Colonno e di Griante, del cantiere relativo alla realizzazione della variante della Tremezzina nonché per il sensibile incremento delle presenze turistiche”.

Per il periodo delle festività pasquali, il prefetto ha disposto dunque un sensibile rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale. I controlli saranno affidati alla polizia stradale, con l’affiancamento delle altre forze di polizia e della polizia locale. Per garantire la massima tempestività di controlli e interventi, soprattutto in caso di situazioni critiche per il traffico, saranno in servizio anche le pattuglie in moto.

Anas intanto ha confermato da domani la sospensione del senso unico alternato a Griante. Fino al 12 aprile, non sarà in funzione il semaforo in corrispondenza del cantiere della variante della Tremezzina. I lavori per la realizzazione del muro lato lago riprenderanno, con il ripristino del senso unico alternato regolato dal semaforo, dal 13 aprile.

“E’ una decisione che il tavolo di coordinamento istituzionale ha accolto favorevolmente – conclude la prefettura – Questo potrà infatti agevolare in quel tratto la fluidità del traffico veicolare durante il periodo delle festività pasquali”.