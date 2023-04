Da oggi le limitazioni per la sosta, da domani al 10 aprile a Como torna la Fiera di Pasqua. Come di consueto le bancarelle saranno allestite lungo le mura cittadine di viale Varese e si affiancheranno a quelle del mercato mercerie.

Come ogni anno comaschi e turisti non potranno fare a meno di andare a scoprire le novità proposte. Strumenti per la cucina e la cura della casa si affiancheranno ad abbigliamento, borse, scarpe e altri accessori. Il tutto accompagnato dai profumi e dai sapori della tavola.

Con l’arrivo e l’allestimento delle bancarelle la città dovrà temporaneamente fare a meno dei parcheggi blu che sono presenti in viale Varese. Le limitazioni viabilistiche sono scattate oggi e resteranno in vigore fino a lunedì 10 aprile con il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito lungo viale Varese nel controviale alberato e lungo via dell’Annunciata. Potranno accedere e sostare lungo l’area della Fiera, i veicoli attrezzati per la vendita a servizio dei commercianti concessionari di posteggio.