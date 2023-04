Incidente questa mattina in via Varesina a Como poco prima delle 9 davanti al cinema Gloria. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate auto e moto. Ferite serie per una ragazza di 15 anni che viaggiava su uno scooter soccorsa dal 118 e poi portata per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Dove è arrivata in codice giallo, quindi media criticità. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Como per i rilievi e per gestire la viabilità. Inevitabili i rallentamenti lungo la trafficata arteria per consentire il lavoro dei soccorritori.