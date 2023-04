Piroscafo Patria. I privati, che si sono aggiudicati il bando per la gestione della storica imbarcazione, ieri sono tornati a chiedere a gran voce un intervento della politica. L’ultima spiaggia per sbloccare la situazione, che vede il Patria ancorato da anni davanti a Villa Olmo in stato di abbandondo. La concessione per iniziare i lavori non è ancora arrivata. Irrisolta anche la questione legata all’utilizzo dei pontili e al luogo dove restaurare il piroscafo.

Tutto ancora fermo dunque, e il Patria è sempre più in preda al degrado. Evidenti i segni del tempo e del disuso. Lunghe colate di ruggine attraversano l’esterno dell’imbarcazione, diventata approdo per uccelli. Anche la pavimentazione in legno del piroscafo è completamente dissestata ed è diventata terreno fertile per piantine ed erbacce.

Per i comaschi, lo stato di abbandono del Patria rappresenta una ferita aperta.