Gestori di bar cercansi. Como Servizi Urbani ha pubblicato un avviso per affidare il bar della piscina di Casate durante il periodo estivo.

Più precisamente, Csu ha avviato una “indagine di mercato al fine di acquisire proposte tecnico-economiche da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar sito presso le piscine esterne del Centro Sportivo di Casate, in Como, in via Virgilio 16, per il solo periodo estivo dal 16 giugno 2023 al 03 settembre 2023”.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare le proposte tecnico-economiche tramite PEC all’indirizzo ufficio_gare@pec.it entro le 18 del 2 maggio 2023. L’avviso e tutta la documentazione sono pubblicati sul sito www.csusrl.