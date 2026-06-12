Alle 21 a Torno la presentazione del libro “Lotti dames”

Appuntamento questa sera a Torno, alle 21: l’associazione culturale Via De Benzi 17 ospita la presentazione di “Lotti dames”, il nuovo titolo di Etv Publishing con cui Daniele Lotti ha trasformato le tavole del nonno Betto in veri e propri racconti.

All’incontro partecipa anche il giornalista Lorenzo Morandotti, che interviene per approfondire il progetto editoriale.



Betto Lotti è stato un disegnatore e illustratore legato al territorio del Lario, autore di figure femminili dallo stile elegante e riconoscibile, che nei decenni hanno costruito un piccolo patrimonio visivo della zona. Il nipote Daniele ha scelto di raccogliere e reinterpretare quell’eredità in forma narrativa, dando voce e storia ai personaggi che il nonno aveva solo abbozzato.

Il progetto ha dunque due anime: quella letteraria, che emerge nella serata di venerdì, e quella più strettamente visiva, che prende corpo sabato 13 e domenica 14 con la mostra “I disegni di Betto Lotti”, allestita sempre a Torno negli orari 11-18. L’ingresso è libero.

Ulteriore appuntamento da segnare in agenda con un’opera di Etv Publishing. Lunedì 15 giugno alle 18.30 a Villa Bernasconi di Cernobbio, è in calendario la presentazione di “Storie e Misteri del Lago di Como”, con i fumettisti Alessandro Piccinelli e Claudio Villa. L’evento è inserito nella rassegna “Parolario”.