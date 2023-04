La campagna 2022/2023 per la vaccinazione di richiamo contro il coronavirus terminerà alla fine del mese di aprile. Da maggio quindi chiuderà con il Centro di vaccinazione cantonale (quello di Riviera). A partire dal 1° maggio la vaccinazione non sarà più raccomandata per nessuna fascia di popolazione, in linea con le disposizioni federali entrate in vigore lunedì 3 aprile. Nei diversi centri cantonali allestiti da ottobre a oggi sono state complessivamente somministrate oltre 44 mila dosi di vaccino (fra vaccini a mRNA mono- e bivalenti e vaccini proteici).

Le nuove raccomandazioni di vaccinazione per il periodo primavera/estate 2023 sono entrate in vigore lunedì 3 aprile e saranno applicate in Ticino a partire dal 1° maggio, così da lasciare tempo a chi ancora lo desidera di far capo al dispositivo attuale e al Centro cantonale di Rivera. In seguito, a partire dal 1° maggio, la vaccinazione non sarà più raccomandata. In casi particolari, su prescrizione medica, le persone potranno rivolgersi a studi medici e farmacie. Chi dovrà vaccinarsi per motivi di viaggio potrà farlo, a pagamento, presso il servizio medicina da viaggio dell’Ente ospedaliero cantonale. Le persone interessate possono contattare direttamente questo servizio.

A fine mese verranno revocate anche le raccomandazioni del medico cantonale che sono ancora in vigore. Si tratta nello specifico delle raccomandazioni destinate alle strutture e al personale sanitario e sociosanitario. Da maggio le strutture torneranno a gestire le misure di contenimento delle malattie infettive in modalità generale, come prima del periodo pandemico. Da ultimo, si segnala che anche la hotline cantonale smetterà il suo servizio con la fine del mese di aprile.