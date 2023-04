Incidente all’alba a Olgiate Comasco, in via Vittorio Emanuele II. Per cause ancora da chiarire, un 23enne ha perso il controllo della macchina ed è uscito di strada. L’auto si è poi ribaltata. Sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco.

Fortunatamente però, il 23enne è rimasto pressoché illeso e non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I pompieri hanno rimesso in sicurezza l’auto e la sede stradale. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.