Gite sul lago, città presa d’assalto e partita al Sinigaglia. Città presa d’assalto. Pasquetta in coda per turisti e cittadini che hanno deciso di prendere la macchina per raggiungere Como. Pieni i parcheggi e gli autosilo della convalle, con i posti esauriti già dal primo pomeriggio e file di vetture in attesa di uno spazio libero. Rallentamenti e code lungo il girone e nelle vie di accesso alla città. Caos e traffico anche per i lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso.

A complicare la giornata da tutto esaurito per le presenze – si sono infatti registrate lunghe code di turisti alla biglietteria della navigazione e alla funicolare per salire a Brunate – anche la partita di calcio allo stadio Sinigaglia. L’area attorno all’impianto cittadino è stata – come per ogni match che viene disputato in casa – off limits per le auto, che hanno perso un’ampia fetta di posteggi. Il girone cittadino è rimasto bloccato in diversi punti per la presenza di numerosi turisti. Situazione complicata anche sulle strade del lago. File per gran parte della giornata sulla Lariana, in particolare in direzione Como. Veicoli a passo d’uomo per raggiungere la città, con tempi di percorrenza difficili da calcolare. C’è chi ha impiegato oltre un’ora e mezza per raggiungere la convalle partendo da Bregnano. Problemi poi anche una volta raggiunto il capoluogo per trovare parcheggio.

Sull’altra sponda del lago statale Regina alle prese con numeri di veicoli da alta stagione. “Situazione da tutto esaurito con code. A Pasqua sulla Regina abbiamo registrato 16.656 veicoli – spiega il comandante della polizia locale della Tremezzina Massimo Castelli – Nella giornata di ieri abbiamo avuto qualche disagio in alcune frazioni del lago, in particolare vicino a villa Balbianello”. Numeri elevati anche oggi. “Moltissime persone e moltissimi veicoli – continua Castelli – Nel primo pomeriggio si sono formate già le prime code da Ossuccio in direzione di Como. Come da previsione sono state festività da tutto esaurito”. Intanto fino a mercoledì 12 aprile a Griante non sarà in funzione il semaforo in corrispondenza del cantiere della variante della Tremezzina. I lavori per la realizzazione del muro lato lago riprenderanno, con il ripristino del senso unico alternato regolato dal semaforo, dal 13 aprile.