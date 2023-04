Lavori sulla strada cantonale Losone – Arcegno – Ronco s/Ascona. Il Dipartimento del territorio ha comunicato che sarà aperto un cantiere per lavori di pavimentazione sulla strada cantonale Losone – Arcegno – Ronco s/Ascona. Per questo motivo, sarà chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni, nel Comune di Ronco s/Ascona in in via Livurcio dal cimitero al numero civico 64 lunedì 24 aprile 2023 dalle ore 07:30 alle ore 17:30 e poi martedì 25 aprile 2023 dalle ore 07:30 alle ore 17:30

Anche sulla strada principale P394 Stabio Est – Gaggiolo, in corrispondenza del piazzale doganale (dogana turistica), da giovedì notte 20 aprile 2023 a sabato mattina 22 aprile 2023 sarà presente un cantiere notturno per l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione della pavimentazione. Ogni notte dalle ore 20:00 alle ore 5:00 il traffico sarà gestito da agenti di sicurezza con delle deviazioni, mantenendo sempre una corsia di transito per senso di marcia.