Insulti e minacce alla moglie anche in presenza dei carabinieri. Arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne turco residente a Lurate Caccivio. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione della famiglia, dopo la richiesta di aiuto della donna che aveva denunciato gli atteggiamenti aggressivi del marito e le vessazioni subite.

Dopo i primi accertamenti, al 45enne era stato notificato un ordine di allontanamento dalla donna e dalla casa della famiglia. I carabinieri hanno accompagnato l’uomo nell’appartamento per recuperare abiti e oggetti personali, visto l’obbligo di lasciare l’abitazione.

Una volta in casa però, nonostante la presenza dei carabinieri, il 45enne ha dato in escandescenze e ha iniziato a inveire contro la moglie, minacciandola e insultandola. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di procedere all’arresto dell’uomo, portato in carcere al Bassone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Michele Pecoraro.