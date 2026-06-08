Festate 2026 a Chiasso, modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità a Chiasso in occasione dell’evento Festate 2026, in programma a Chiasso in piazza Bernasconi nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno. La circolazione stradale subirà cambiamenti e chiusure fino a domenica 14 giugno alle ore 16.
Le limitazioni
- Corso San Gottardo, nel tratto compreso tra via Dunant e Corso San Gottardo fino al civico 70, sarà chiuso al traffico da venerdì 12 giugno dalle ore 15 fino a domenica 14 giugno alle ore 16.
- Venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno dalle ore 17 alle ore 3 saranno chiuse al traffico veicolare le vie Valdani (tratto tra via Franscini e Corso San Gottardo), San Sebastiano, Vela e Dunant. Sarà attivato un percorso alternativo (by-pass) tra via Franscini e via Dante Alighieri, in prossimità delle Scuole Commerciali. L’accesso per i residenti sarà garantito tramite apposite deviazioni segnalate.
- Accessi particolari
Per i residenti o per chi deve recarsi presso gli stabili di Corso San Gottardo 70, 72, 74, 76 e 85, considerata la chiusura del tratto interessato:
- da venerdì 12 giugno alle ore 15 a domenica 14 giugno alle 16, sarà eccezionalmente autorizzato l’accesso transitando da via Verdi, con successiva svolta a sinistra su corso San Gottardo, utilizzando la corsia bus, al solo scopo di raggiungere gli stabili indicati.
Trasporti pubblici
- Gli autobus Amsa e Autopostale, saranno deviati lungo viale Manzoni, con fermata provvisoria al Bar Binario 07. La fermata in Corso San Gottardo-Piazza Bernasconi (direzione Nord) sarà soppressa.