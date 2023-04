Eventi a Como, Villa Olmo Nights. E’ deserta la gara per l’affidamento della rassegna estiva. “Si prende atto che la procedura di gara per l’affidamento della “Concessione del servizio di realizzazione della rassegna estiva Villa Olmo Nights è risultata deserta, in quanto, non è stata presentata alcuna offerta”, è quanto si legge nei documenti di Palazzo Cernezzo.

Eventi a Como, Villa Olmo Nights

Dopo i bandi deserti per affidare i lavori nella piscina Sinigagalia e al campo da rugby in via Longoni, ora, arriva l’ennesima tegola per il Comune di Como con gli eventi di luglio a rischio dopo che anche questa gara non è andata a buon fine.

La gara per l’organizzazione della rassegna estiva nel parco di Villa Olmo per un mese, dal 1° al 31 luglio e del valore di 370mila euro, prevedeva l’affidamento attraverso procedura negoziata con la consultazione di almeno cinque operatori economici. L’obiettivo dell’amministrazione era dunque proporre “una rassegna estiva che risponda alle esigenze della città a vocazione turistica e che possa – soprattutto nel periodo estivo – attrarre visitatori non soltanto per la bellezza del proprio patrimonio naturalistico e architettonico ma inoltre per la vivacità dell’intrattenimento”. Spettacoli ed eventi di qualità per rilanciare il settore economico, culturale ed artistico cittadino. Ora dopo l’ennesima gara andata deserta il Comune è al lavoro per trovare un’altra soluzione.