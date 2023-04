Truffa della patente. Doppio intervento ieri delle volanti della questura di Como alla motorizzazione di Como in via Tentorio. Tre uomini denunciati in base a quanto previsto dalla legge 475 del 1925. Legge che che punisce chiunque presenti opere di altri per superare esami o concorsi pubblici. Agli agenti segnalati comportamenti anomali da parte di alcuni esaminandi. Controllati un tunisino 41enne residente a Como e un egiziano 21enne della provincia di Milano entrambi regolari. Avevano telefoni e auricolari nascosti tra i vestiti per comunicare con l’esterno. Poco dopo un altro egiziano 19enne, sempre regolare in Italia e residente in provincia di Milano, è stato trovato con apparecchiature simili che avrebbero permesso di inviare le domande all’esterno e farsi fornire le risposte corrette. Per tutti è tre è scattata la denuncia.