Rubano dall’auto in sosta di un turista tedesco che aveva lasciato la vettura nel parcheggio di via Bellinzona al mattino per recarsi a Villa Olmo con la moglie e i due figli piccoli. Tornato indietro, nel primo pomeriggio, ha notato il vetro infranto del finestrino e il bagagliaio (dove c’erano le valigie) svuotato. All’arrivo della polizia, la famiglia ha riferito agli agenti che tra gli oggetti portati via c’era anche un tablet. Proprio quest’ultimo, collegato al cellulare, è stato in breve tempo localizzato nei pressi di un supermercato in via D’Annunzio a Breccia. I poliziotti in un’area boschiva nelle vicinanze hanno trovato i bagagli, aperti e abbandonati, e recuperato gli effetti personali poi restituiti. All’appello mancavano 150 euro in contanti. I malviventi però hanno fatto perdere le proprie tracce.