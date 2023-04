Playoff in serie A2 di pallavolo maschile. Ultima possibilità per la Libertas Cantù per portare la serie dei quarti di finale alla decisiva gara-3, teoricamente in calendario per domenica 23 aprile alle ore 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

I ragazzi di coach Francesco Denora scenderanno in campo domani sera, mercoledì 19 aprile, alle ore 20.30 al PalaGrotte di Castellana Grotte per la seconda sfida contro i padroni di casa della Bcc. I pugliesi hanno annullato il fattore campo di gara-1, rimontando i canturini da sotto 2-0 e imponendosi per 3-2.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida in terra pugliese: “Servirà una vera e propria impresa: abbiamo perso il fattore campo e ci tocca riconquistarlo. Sappiamo cosa ci aspetta, ma dobbiamo avere il coraggio e la giusta lucidità: quest’ultima, soprattutto, ci è mancata in gara-1. I nostri avversari avranno tutto dalla loro parte, il pubblico e l’entusiasmo. Sappiamo che troveremo una squadra quadrata in ricezione e con un muro importante: dobbiamo affrontarli come i primi due set di domenica, dove abbiamo rasentato la perfezione, mai chiudendo un colpo in attacco e facendo sempre la scelta giusta. Lotteremo fino all’ultima goccia di sudore”.