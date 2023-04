Cantiere terminato e viabilità ripristinata in via Per Cernobbio. Contrariamente a quanto annunciato inizialmente, i lavori si sono conclusi in anticipo. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore dall’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo. “L’intervento è terminato, – aveva detto l’assessore – in serata hanno finito di asfaltare. Necessarie però ancora alcune ore di assestamento”. Questa mattina è arrivata la conferma. Gli operai hanno lavorato per chiudere il cantiere prima della pioggia annunciata per oggi e in mattinata il senso unico alternato in vigore negli ultimi giorni è stato revocato.

L’intervento, necessario e urgente, era iniziato lo scorso lunedì 17 aprile, all’altezza del civico 11, ossia di Villa del Grumello, per la riparazione da parte di Comodepur di alcuni tubi della rete fognaria.

Il senso unico alternato regolato da movieri ha contribuito negli ultimi giorni a creare lunghe code in ingresso a Como e congestionare il traffico cittadino, già messo a dura prova dagli altri cantieri. Fino al 28 aprile, infatti, sono in vigore delle limitazioni sul lungolago con restringimento della carreggiata, una rimodulazione anche per la corsia preferenziale e di conseguenza deviazioni per il trasporto pubblico per realizzare le linee di drenaggio delle acque piovane in corrispondenza di piazza Cavour. A questo si sommano i lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, che continueranno fino al 16 maggio. Il cantiere nella galleria San Fermo Nord prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera la deviazione di carreggiata. Motivo alla base dei disagi quotidiani incontrati dagli automobilisti dall’inizio dello scorso mese di marzo.