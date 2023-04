Controlli degli agenti delle volanti della questura di Como ieri mattina intorno alle 8 a Como in via Grandi. L’intervento dopo la segnalazione del proprietario di un immobile dismesso che si era recato sul posto per incontrare un potenziale acquirente. All’arrivo ha notato uno sconosciuto in fuga. Una volta entrati i poliziotti hanno trovato sei uomini stranieri che dormivano all’interno su materassi e giacigli di fortuna.



Durante le verifiche un etiope 27enne scoperto con 6 involucri di hashish (poco più di 6 grammi) e due coltelli di cui uno a serramanico (lunghezza complessiva 18 centimetri) e l’altro da 30 centimetri usati probabilmente per tagliare lo stupefacente. Aveva inoltre a due bilancini di precisione. Droga e coltelli sequestrati. Denunciato l’uomo – senza fissa dimora ma con regolare permesso di soggiorno – per possesso di droga ai fini di spaccio, invasione di terreni ed edifici e per il possesso dei coltelli.

Accompagnati in questura per gli accertamenti. Un altro somalo 23enne è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici. Anche gli altri, tutti cittadini somali tra i 25 e i 29 anni, risultano indagati sempre per invasione di terreni ed edifici e uno anche per possesso di un coltello.