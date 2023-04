E’ iniziato l’esodo dei vacanzieri del ponte del 25 aprile. Già da ieri le prime partenze. In vista anche delle vacanze del primo maggio, sospesi 150 cantieri lungo i principali tratti autostradali a esclusione dell’A9 Lainate-Como-Chiasso. Secondo la società Autostrade per l’Italia saranno 12 milioni gli italiani in viaggio per le due festività. Oggi infatti, giornata da bollino rosso con i principali movimenti in uscita dalle grandi città verso Sud e dai centri del Nord verso la costa ligure a cui si aggiungono i vacanzieri tedeschi e Svizzeri.

In quest’ultimo caso, il cantiere in A9 prevede nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana elvetica la deviazione di carreggiata. Forti quindi i disagi sul tratto autostradale in aggiunta come detto all’alto afflusso di macchine in direzione sud. Rallentamenti già dal primo pomeriggio all’altezza della dogana di Chiasso, e poi all’imbocco della galleria di Quarcino e a Como Monte Olimpino. Più scorrevole invece la viabilità all’altezza di Grandate e San Fermo. I rientri sono previsti per le giornate di domenica 23 e martedì 25 aprile. In occasione invece del ponte del primo maggio, traffico a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio – dal primo pomeriggio fino alla sera – sono previsti i maggiori flussi di ritorno nelle grandi città.