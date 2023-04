Al Teatro Sociale, presentato oggi il programma del Festival Como Città della Musica al via dal 29 giungo. L’evento, diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il sostegno di Palazzo Cernezzi, porterà come di consueto in tanti luoghi della città arte, musica e cultura.

Il titolo di questa sedicesima edizione, anticipazione del tema della prossima stagione Notte 2023-2024, è legato alle stelle nonché tratto dall’opera partecipativa dell’Associazione Lirica e Concertistica che inaugurerà il Fesival: “Su di noi gli astri brilleranno”.



Il sipario si aprirà dunque sull’Aida di Giuseppe Verdi, il 29 giugno e poi di nuovo sabato 1 e lunedì 3 luglio alle 21:00. Tra gli appuntamenti del cartellone, anche la serata dedicata a Candlelight, il concerto con musica dal vivo a lume di candela, e poi l’appuntamento con il corpo di ballo della Teatro la Scala di Milano, e con l’orchestra sinfonica del capoluogo lombardo. Sempre a luglio, per la danza anche il debutto nazionale del Circo di Fellini mentre per la musica italiana, il cantautore Eugenio Finardi e Irene Grandi. “Ma il Festival non si fermerà in Arena”, ha spiegato Barbara Minghetti, direttrice della programmazione. Numerosi saranno gli appuntamenti in luoghi anche meno noti di Como, resi possibili anche grazie alla collaborazione con Confcommercio Como, le associazioni e gli enti del territorio