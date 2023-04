Saranno conclusi entro fine maggio i lavori di installazione e collaudo della nuova Tc a servizio, all’ospedale Sant’Anna, dell’unità operativa di Radiologia, diretta dal dottor Lorenzo Moramarco. In attesa della conclusione degli interventi, per evitare la sospensione delle attività, Asst Lariana ha proceduto a noleggiare un secondo macchinario. Posizionato all’interno di un apposito prefabbricato nei pressi del Pronto Soccorso. Nel frattempo, collaudato in questi giorni il nuovo mammografo acquistato grazie ai fondi del Pnrr per l’ospedale di Cantù. Nel mese di giugno è prevista la consegna di altri due nuovi mammografi, uno destinato all’ospedale Sant’Anna e uno alla Casa di Comunità Napoleona a Como. Il quarto, acquistato con i fondi del Pnrr, è destinato all’ospedale di Menaggio dove è in funzione dallo scorso mese di marzo.

“Si tratta di importanti investimenti tecnologici” sottolinea la dottoressa Rosa Maria Muraca, direttore del Dipartimento dei Servizi di Asst Lariana. “L’obiettivo è migliorare i servizi di prevenzione, diagnosi e cura per i pazienti”.

La nuova Tc

La Tc acquistata è una Tc a 256 strati, dotata di un algoritmo per la riduzione della dose di radiazioni emessa. Riduzione che la rende idonea anche per esami su pazienti pediatrici. E’ dotata, inoltre, di software che ne consentono l’utilizzo in ambito cardiologico e neurologico, così come previsto dai recenti protocolli di studio relativi a tali specialità, nonchè in ambito oncologico ed ortopedico.