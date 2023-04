Sotto di un gol al Sinigaglia contro l’Ascoli, il Como agguanta il pareggio pochi secondi dopo il 90’. Entrambe le reti sono state segnate su rigore nella ripresa. Per i lariani un punto importante in chiave salvezza.

Il Como è reduce da due pareggi con Genoa e Bari. Più di 5mila gli spettatori presenti allo stadio in una sfida importante per entrambe le squadre. I lariani vanno subito in avanti e dopo 7 minuti di gioco Cerri servito da Ioannu mette la palla in rete. L’arbitro però annulla per fuorigioco dopo il ricorso al var. Il primo tempo finisce senza reti.

Nella ripresa, al 23’ è l’Ascoli a trovare la rete del vantaggio. L’arbitro concede un rigore per un fallo del portiere del Como e dal dischetto Dionisi batte Gomis.

Occasione per il Como per pareggiare i conti al 30’, quando il direttore di gara assegna un penalty anche al Como. Sul dischetto va Cerri, ma Leali blocca il pallone e il risultato resta sull’1-0 per gli ospiti. I lariani inseguono il pareggio fino all’ultimo. Allo scadere della ripresa secondo calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di mano. Cerri torna sul dischetto e questa volta non sbaglia. Finisce 1-1 dopo cinque minuti di recupero.

I lariani nella prossima giornata sono attesi da un altro incontro casalingo, il 1° maggio alle 12.30 contro il Palermo.