Al Tempio Voltiano arriva la mostra “Donne di Scienza”. “Donne di Scienza. Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti. Due donne scienziate e naturaliste nell’Italia del Settecento”, è il titolo della mostra inaugurata questa mattina e che sarà visitabile da domani – sabato 29 aprile fino al 5 novembre – all’interno del Tempio Voltiano.

Alle due scienziate Musei e il Tempio Voltiano dedicano per la prima volta un percorso espositivo che mette in luce le ricerche e le attività che le hanno accompagnate nel corso della vita, ottenendo importanti risultati nonché riconoscimenti nazionali e internazionali per il loro ruolo di scienziate. La mostra presenta e valorizza alcuni cimeli conservati nel Museo Storico, al momento non fruibili, ed esposti per la prima volta nella cornice del Tempio Voltiano.

“L’allestimento di questa mostra si pone come obiettivo quello di avvicinare tutti noi al nostro comune passato, indagando quelle figure che hanno segnato la nostra città in determinati periodi – ha spiegato l’Assessore alla Cultura del Comune di Como Enrico Colombo – La mostra è un’occasione per riscoprire il Tempio Voltiano oltre che un momento di arricchimento culturale, uno stimolo nonché uno strumento di ulteriore valorizzazione dei nostri Musei”.