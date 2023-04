Autostrada A9. Ennesima giornata di caos e disagi per gli automobilistici. Traffico e lunghe code con la città paralizzata.

Doppia la causa che ha provocato i rallentamenti: da una parte un incidente in autostrada, che non ha fortunatamente provocato feriti, dall’altra i lavori nella galleria San Fermo. Il sito di Autostrade per l’Italia segnala un incidente tra Chiasso e Como centro che ha provocato 5 chilometri di coda. “Coda di 5 km tra Chiasso e Como Centro per incidente. Entrata consigliata verso Lainate: Como Centro. Uscita consigliata provenendo da Svizzera: Lago di Como”, è il messaggio che si legge sul sito della società.

Lunghe code tra l’entrata di Monte Olimpino e l’uscita di Grandate a causa del cantiere nella galleria San Fermo che proseguirà fino al 16 maggio. I lavori si interromperanno a maggio per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come l’ultima tranche che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’ann