Due rapine in due giorni a Cantù, arrestato dai carabinieri un uomo di 43 anni. Avrebbe preso di mira prima un negozio di animali poi, il giorno successivo, un’edicola in centro città. E’ stato fermato dopo il secondo colpo, nel pomeriggio del 26 aprile.

Il 43enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe entrato in un’edicola impugnando un coltello. Avrebbe minacciato il titolare e si sarebbe fatto consegnare l’incasso, 25 euro, prima di fuggire.

La vittima ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e denunciato quanto accaduto, descrivendo il rapinatore. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Il presunto rapinatore è stato rintracciato poco dopo in via Achille Grandi. Alla vista dei militari, ha provato a nascondersi sdraiandosi dietro un’aiuola. E’ stato raggiunto e bloccato dai carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di 25 euro e del coltello. L’uomo è stato arrestato.

Le successive indagini dei carabinieri hanno permesso di attribuire allo stesso 43enne anche un altro colpo, messo a segno il giorno precedente in un negozio di animali. Il rapinatore, sempre impugnando un coltello, aveva minacciato la cassiera e si era fatto consegnare l’incasso, circa 500 euro.

Il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato per la rapina all’edicola e denunciato per il colpo precedente. E’ in carcere al Bassone.