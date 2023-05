Lavori notturni e senso unico alternato a Torno per interventi in galleria. Restringimento della carreggiata a Blevio dopo lo smottamento dei giorni scorsi. Cantieri non stop sulla provinciale Lariana, uno dei nodi critici per la viabilità del territorio comasco.

Dalla notte scorsa è attivo un nuovo cantiere a Torno per opere di manutenzione ordinaria che fanno capo a Villa Saporiti. Per eseguire i lavori in sicurezza, negli orari di attività dell’azienda incaricata, dalle 20 alle 6, è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo.

L’ordinanza dell’amministrazione provinciale fissa il termine dei lavori per il 12 maggio. Il senso unico alternato regolato da semaforo sarà attivo tutte le notti, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi. Il cantiere viene interrotto durante il giorno per ridurre i disagi alla circolazione in un periodo in cui la viabilità nella zona sta registrando problemi pressoché quotidiani.

L’azienda incaricata di eseguire i lavori, come da ordinanza, si occupa anche della gestione della segnaletica e dell’allestimento dell’area di cantiere. Previsti percorsi pedonali separati. Sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Durante il giorno, il transito è possibile a doppio senso di marcia, sull’intera carreggiata.

I lavori programmati a Torno si sommano a quelli urgenti avviati a Blevio. La carreggiata è ristretta ed è istituito il senso unico alternato all’altezza del bivio per Cazzanore, a causa di uno smottamento. La frana ha interessato una proprietà privata. Ancora da chiarire i tempi dell’intervento e di conseguenza del senso unico alternato. “Saranno definiti successivamente alle perizie dei tecnici incaricati dai privati per la completa messa in sicurezza dello stato dei luoghi”, fanno sapere da Villa Saporiti.