Tempio Voltiano di Como, affidato a una cooperativa sociale di Sesto San Giovanni il servizio di custodia museale e biglietteria. Il Comune di Como ha consegnato l’appalto per un valore di oltre 54mila euro.

Dopo la riapertura – la scorsa settimana – a cittadini e turisti senza più bisogno di prenotare della prenotazione anticipata per poter visitare il mausoleo dedicato ad Alessandro Volta, ora l’obiettivo dell’amministrazione cittadina è garantire l’apertura del Tempio in via continuativa con l’orario standard dei Musei civici, ossia da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 18.

Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge che “il numero del personale custode assegnato ai Musei civici risulta inadeguato in riferimento al rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla legge per gli istituti museali aperti al pubblico”. Per questo motivo con “il fine di garantire un’adeguata copertura del servizio di custodia e biglietteria è necessario garantire la custodia del Tempio con risorse esterne, al fine di consentire il rispetto degli standard di sicurezza e garantire le operazioni necessarie a rendere fruibile il Museo dai parte dei cittadini, degli istituti scolastici e dei numerosi turisti presenti in città”.