Il Decreto flussi permetterà fino a 150 assunzioni di cittadini stranieri extracomunitari in provincia di Como. La prefettura e l’amministrazione provinciale hanno stipulato un accordo per l’attivazione di un nuovo sportello pensato per velocizzare e facilitare le pratiche per stipulare i contratti.

A Como le quote prevedono 135 assunzioni per lavoratori dipendenti. E poi 12 quote per lavoratori stagionali e 3 possibilità di trasformare il permesso di studio in permesso di lavoro. Per semplificare le procedure, il prefetto di Como, Andrea Polichetti, e il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di un ufficio decentrato dell’amministrazione provinciale dedicato alle pratiche volte al rilascio dei nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri non comunitari.

Il nuovo sportello

Il nuovo servizio sarà in Prefettura, dove già opera lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Attraverso la collaborazione con il Settore Politiche attive del lavoro della Provincia di Como si implementeranno le procedure necessarie alla stipula di contratti. E quindi all’inserimento nel mondo del lavoro.

“L’accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto – spiegano prefetto e presidente della provincia – permetterà alla Provincia di costituire temporaneamente, al momento fino al 31 dicembre 2023, un ufficio operativo direttamente nei locali della prefettura di Como. Questo consentirà ad entrambi di procedere con puntualità alle attività di competenza. Secondo i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, ma soprattutto in quell’ottica di collaborazione tra Enti che abbiamo già proficuamente sperimentato”.